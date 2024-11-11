Escrito por Louis | 11 de noviembre de 2024
#Nodcast #322 – Crisis tiene seis letras
Tras el 0-4 en el Clásico y la frustrada ceremonia del Balón de Oro, el Real Madrid cayó en casa ante el Milan. La derrota le complica el panorama en Europa y ha abierto debates sobre el entrenador y la plantilla.
Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Castaño, Manolo Lama, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] David Bernabeu, Manu Carreño, Josep Pedrerol, Siro López, Tomás Roncero, Rocío Martínez, Raúl Varela, Juanma Rodríguez, Carlo Ancelotti, Fernando Burgos, Enrique Marqués, Xavi Hernández, Alberto Pereiro, Antonio Romero, Roberto Gómez, Jesús Gallego, Javi Balboa, María José Hostalrich, Jordi Martí, Javier Tintó, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Emilio Contreras, Pipi Estrada, Luis Enrique Martínez, Javi Amaro, Vero Boquete, Roberto Palomar, Roberto Morales, Paco González, Cayetano Ros, Edu Pidal, Edu Aguirre, Javier Herráez, Pedja Mijatovic, Fran Garrido, Julio Pulido, Elías Israel, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Edu García, Frédéric Hermel, Quim Domènech, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Dani Senabre, Joseba Larrañaga, Florentino Pérez. [Bonus track: Dani Gil, Diego Pablo Simeone, Hugo Condés, Juanma Castaño, Paco González]
Fuentes: El partidazo de Cope, Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), A diario (Radio Marca), El larguero (Ser).
Banda sonora
- ‘Crisis’, Alaska y Dinarama.
- ‘Hungry Heart’, Bruce Springsteen.
- ‘Overrated’, Mika.
- ‘Don’t Think Twice, It’s Alright’, Bob Dylan.
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