Escrito por Louis | 18 de noviembre de 2024
#Nodcast #323 – Fuera de juego semiautomático
El gol anulado a Lewandowski en la derrota del Barça ante la Real Sociedad ha sembrado dudas acerca de las herramientas tecnológicas con las que cuentan los árbitros. Algunos, ya se sabe, dudan más cuando esto afecta a unos equipos que cuando afecta a otros.
Artistas invitados (por orden de aparición): Enrique Marqués, Felipe del Campo, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Raúl Varela, David Sánchez, Pedro Martín, Josep Pedrerol, Emilio Pérez de Rozas, Rocío Martínez, Susana Guasch, Alfredo Martínez, Carles Fité, José Álvarez, Albert Lesán, Joan Laporta, Víctor Lozano, Felipe del Campo, Tomás Roncero, José Félix Díaz, Paco González, Manolo Lama, Edu Aguirre, Siro López, Juanma Rodríguez, Jota Jordi, Juanma Castaño, María José Hostalrich, Miguel Quintana, Fernando Burgos, Emilio Contreras, Antonio Sanz, Manu Carreño, Zinedine Zidane, José Luis Sánchez, Javi Amaro, Edu García, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Alfredo Martínez, Juan Andújar Oliver, Edu Pidal, Carlos Clos Gómez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Pep Guardiola, Eduardo Iturralde González, Xavier Sardá, Matías Prats, David Bernabeu, Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Albert Fernández, Pedro Riesco, Antón Meana, Lluís Flaquer, Santi Ovalle, Javier Rodríguez Marzo, Isaac Fouto, José Luis Pajares Paz, Ildefonso Urízar Azpitarte. [Bonus track: Juanma Castaño, Ángel García Muñiz, David Sánchez, Luis García, Alberto Arauz, Mónica Marchante, Roberto Morales, Elías Israel]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), Rondeando (8TV), Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Radioestadio (Onda Cero), A diario (Radio Marca), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, Tiempo de juego (Cope), Carrusel deportivo (Ser).
Banda sonora
- ‘Drive’, R. E. M.
- ‘Skeletons’, Stevie Wonder.
- ‘My Life Is Going On’, Cecilia Krull.
- ‘The Impossible Dream’, Elvis Presley.
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