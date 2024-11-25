Escrito por Louis | 25 de noviembre de 2024
#Nodcast #324 – El último partido de Rafa Nadal
El neerlandés Botic van de Zandschulp podrá presumir de ser el último tenista en enfrentarse al gran campeón español y, sobre todo, de derrotarle. Pese a sus evidentes limitaciones, sus fieles creyeron en él hasta el final. Empezando por los periodistas.
Artistas invitados (por orden de aparición): Ángel García Muñiz, Alberto Arauz, Juanma Castaño, Rubén Parra, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Lara Arruabarrena, Pablo López, Javier de Diego, José Luis Escarabajano, Juanje Fernández, Álex Tarrero, Jose Luis Villuendas, Dani Garrido, Carlos Ganga, Carles Francino, Pedro Fullana. [Bonus track: Juanma Castaño, Claudio Giráldez, Gonzalo Miró, Luis García, Isaac Fouto]
Fuentes: Tablero deportivo (RNE), Tiempo de juego (Cope), La ventana (Ser), Marcador (Radio Marca), El partidazo de Cope.
Banda sonora
- ‘No cap’, Trueno.
- ‘Gonna Fly Now’, Bill Conti.
- ‘Déjalo ir’, Depedro y Coque Malla.
- ‘Breaking The Habit’, Linkin Park.
- ‘Now We Are Free’, Lisa Gerrard.
- ‘The Flesh Failures (Let the Sunshine In)’, Galt MacDermot y Tom Pierson.
Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.