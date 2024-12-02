Escrito por Louis | 2 de diciembre de 2024
#Nodcast #325 – Florentino contra todo
El presidente del Real Madrid aprovechó la asamblea de socios para tocar varios temas de actualidad, desde los conciertos del Santiago Bernabeu a las votaciones del Balón de Oro, pasando por las gafas de Apple. Los periodistas desmenuzaron esta comparecencia con su estilo habitual.
Artistas invitados (por orden de aparición): Florentino Pérez, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Josep Pedrerol, José Félix Díaz, Antonio Sanz, Raúl Varela, Emilio Butragueño, Isaac Fouto, Alberto Santacruz, Ramón Álvarez de Mon, Emilio Pérez de Rozas, Arancha Rodríguez, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Sique Rodríguez, Antón Meana, Santi Giménez, Edu García, Santiago Segurola, Manu Carreño, Felipe del Campo, Paco González, Miguel Ángel Toribio, Miguel Martín Talavera, Rocío Martínez, Albert Lesán, Donald Trump, Juan Antonio Alcalá, Manolo Lama, Gonzalo Miró, Ángel García Muñiz, Javier Tebas, David Sánchez, Roberto Morales, Joseba Larrañaga, Siro López, George Weah, Jordi Martí. [Bonus track: Javier Tintó, Paul Tenorio, Jorge Segura, George Weah, José Manuel Monje, Raúl Fuentes, Gonzalo Miró, Javi Amaro, Irene Junquera]
Fuentes: Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Carrusel canalla (Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), Tiempo de juego (Cope), A diario (Radio Marca), El partidazo de Cope, El chiringuito de jugones (Mega), Rondeando (8tv).
Banda sonora
- ‘Party’, The Pogues.
- ‘Suburbia’, Pet Shop Boys.
- ‘The Power of Love’, Huey Lewis and the News.
- ‘Los mártires de Uganda’, Siniestro Total.
- ‘Heart of Gold’, Neil Young.
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