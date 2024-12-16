#Nodcast #326 – La primera gran crisis de Mbappé

Dos derrotas del Real Madrid y sendos penaltis fallados por su nueva estrella han hecho que la prensa responda con duras críticas.

Artistas invitados (por orden de aparición): Paco González, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Roberto Gómez, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Edu Aguirre, Manu Carreño, Rocío Martínez, Josep Pedrerol, Felipe del Campo, Juanma Castaño, Carlo Ancelotti, José María Aznar, Santiago Segurola, Edu Pidal, Elías Israel, Miguel Ángel Toribio, Edu García, Javier Tintó, Antonio Romero, Jorge D’Alessandro, Jorge Segura, Bruno Alemany, Antón Meana, Paul Tenorio, Juanma Rodríguez, José Luis Calderón, Javier Miguel, Alfredo Duro, Siro López, Nacho Palencia, Yago de Vega, Florentino Pérez, Tomás Roncero, Fernando Burgos, José María Gutiérrez, Rafael Almansa, Jesús Gallego, Roberto Palomar, Javier Herráez, Julio Pulido, Andrés Onrubia, Raúl Fuentes, Axel Torres, Pedro Riesco, José Luis Sánchez, Vero Boquete, Rodrigo Marciel, Pipi Estrada, Enrique Marqués, Irene Junquera. [Bonus track: Walter García, Rafa Sanz]

Fuentes: Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), Chiringuito Inside, A diario (Radio Marca), El partidazo de Cope, El chiringuito de jugones (Mega), El primer palo (Es Radio), El larguero (Cadena Ser).

Banda sonora

‘Vertigo’, U2.

‘Charlie and the Chocolate Factory’, Danny Elfman.

‘Tu frialdad’, Triana.

‘Destroyer’, The Kinks.

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