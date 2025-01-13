Escrito por Louis | 13 de enero de 2025
#Nodcast #328 – Laporta desencadenado
Con un corte de mangas y una ristra de insultos, el presidente del FC Barcelona se desahogó a su llegada al palco tras toda la tensión acumulada estas Navidades por las inscripciones fallidas de Dani Olmo y Pau Víctor.
Artistas invitados (por orden de aparición): David Bernabeu, Alberto Santacruz, Raúl Varela, Felipe del Campo, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Yago de Vega, Josep Pedrerol, Marcos López, Rocío Martínez, Edu Aguirre, Jota Jordi, José Álvarez, Isaac Fouto, Julio Pulido, Sique Rodríguez, Quim Domènech, Roberto Gómez, Javier Tintó, José Luis Sánchez, Jordi Martí, Miguel Ángel Chazarri, Cayetano Ros, Alfredo Martínez, Joan Laporta, Adrià Soldevila, José Damián González, Helena Condis, Pedro Riesco, Nacho Peña, Paul Tenorio, Manolo Lama, Xavi Hernández, Juanma Castaño, Manu Carreño, Edu Pidal, Mati Prats, Roberto Palomar, Natalia Torrente, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Enrique Marqués, Juanma Rodríguez, Roger Torelló, Mónica Marchante, Rafael Louzán, Gerard Romero, José María Aznar, Antonio Romero, David Vidales, José Félix Díaz, Zinedine Zidane, Miguel Rico, Paco González, Dani Senabre, Raúl Fuentes, Emilio Pérez de Rozas, Toni Freixa, Alberto Pereiro, Iñigo Markínez, Edu García, Rafa Beato, Luis Rubiales, Louis van Gaal. [Bonus track: Álex Fidalgo, José Ramón de la Morena].
Fuentes: Radioestadio noche (Onda Cero), El larguero (Ser), La tribu (Radio Marca), Hora 25 (Ser), El chiringuito de jugones (Mega), El partidazo de Cope, Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Directo Marca Bilbao, Lo que tú digas.
Banda sonora
- ‘It’s too late’, Carole King.
- ‘The Quality of Mercy’, Max Richter.
- ‘Treat Your Mother Right’, Mr. T.
- ‘The Future s Now’, David Guetta & MORTEN.
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