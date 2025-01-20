#Nodcast #329 – La Supercopa de la vergüenza

El FC Barcelona volvió a golear el Real Madrid, esta vez en la final de la Supercopa, para desgracia de muchos periodistas y tertulianos, que lo pagaron sobre todo con Ancelotti y algunos futbolistas.

Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Rodríguez, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Felipe del Campo, Josep Pedrerol, Manu Carreño, Tomás Roncero, David Bernabeu, Santi Giménez, Sique Rodríguez, Roberto Palomar, Cristóbal Soria, Tomás Roncero, Julio Maldonado ‘Maldini’, Miguel Ángel Toribio, Javi Amaro, Paul Tenorio, José Álvarez, David Sánchez, Joan Laporta, Carme Barceló, Iñaki Cano, Isaac Fouto, Álex Silvestre, José Luis Sánchez, Xavi Hernández, Nacho Peña, Alfredo Duro, Siro López, Manolo Lama, Edu Aguirre, Juanma Castaño, Jorge D’Alessandro, Florentino Pérez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Miguel Quintana, Rafael Sahuquillo, Jota Jordi, Albert Luque, Jordi Martí, Antonio Romero, Antonio Sanz, Paco González, Emilio Pérez de Rozas, Emilio Contreras, Arancha Rodríguez. [Bonus track: Jorge D’Alessandro, Josep Pedrerol, Carme Barceló, José Damián González]

Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Carrusel canalla (Ser), A diario (Radio Marca), Tiempo de juego (Cope), El larguero (Ser).

Banda sonora

‘Arabian nights’, Will Smith.

‘Twin Peaks’, Angelo Badalamenti,

‘Apple Tree’, Cycle.

‘Deep Blue’, Arcade Fire.

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