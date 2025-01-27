Escrito por Louis | 27 de enero de 2025
#Nodcast #330 – Las espinas del Cholo
Unas declaraciones de Diego Pablo Simeone caldearon el sempiterno debate sobre las ayudas arbitrales. El entrenador del Atlético tiró de hemeroteca y algunos periodistas trataron de sesgar unas declaraciones de Carlo Ancelotti cuando dirigía al Bayern y tuvo que enfrentarse al Real Madrid.
Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Rodríguez, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Eduardo Inda, Joan Laporta, Manu Carreño, Josep Pedrerol, Javi Gómez, Diego Pablo Simeone, Raúl Varela, Nacho Labarga, Tomás Roncero, Miguel Martín Talavera, Antonio Romero, Sique Rodríguez, Javier Herráez, Edu Aguirre, Louis van Gaal, Jorge D’Alessandro, Javier Tintó, Nacho Peña, Antonio Ruiz, Siro López, Iker Jiménez, Cristóbal Soria, Fernando Sanz, José Damián González, José Mourinho, Alfredo Duro, Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, Antón Meana, Dani Ceballos, Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Paco González, José Luis Sánchez, Jorge Segura, Irene Junquera, Emilio Contreras, Javi Amaro, Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, Rocío Martínez, David Sánchez, Elías Israel, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Joseba Larrañaga, Alberto Arauz, Isaac Fouto, Susana Guasch. [Bonus track: Juanma Castaño, Isaac Fouto, Javi Poves]
Fuentes: El chiringuito de jugones, A diario (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), El partidazo de Cope, Carrusel canalla (Ser), El larguero (Ser), Tiempo de juego (Cope).
Banda sonora
- ‘A Hundred Years’, Tracy Chapman.
- ‘Thorn in my Side’, Eurythmics.
- ‘La isla bonita’, Madonna.
- ‘Man on the Moon’, R. E. M.
Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.