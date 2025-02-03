Escrito por Louis | 3 de febrero de 2025
#Nodcast #331 – Esta Champions es una mierda
El nuevo formato de la Liga de Campeones no gusta nada a la mayoría de periodistas deportivos. Escuchándoles, parece claro que comprenderlo les parece una tarea imposible y le achacan males que ya padecía el anterior.
Artistas invitados (por orden de aparición): Miguel Ángel Toribio, Raúl Fuentes, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Pedro Martín, Juanma Castaño, Isaac Fouto, Manuel Esteban ‘Manolete’, Edu Pidal, Felipe del Campo, Ricardo Sierra, Ricardo Reyes, Sergio Valentín, Manolo Lama, Manu Carreño, Eduardo Iturralde González, Cayetano Ros, Óscar Martínez, Paco González, José Luis Allegue, Miguel Ángel Méndez, Raúl Varela, Miguel ‘Látigo’ Serrano, José Luis Calderón, Tomás Roncero, Gonzalo Serrano, Roberto Gómez, Siro López, José Rodríguez, Pablo Pinto, Bruno Alemany, Jesús Gallego, Axel Torres, Amalio Moratalla, Enrique Marqués, David Bernabeu, José Luis Sánchez, Javi Amaro, Fernando Evangelio, Dani Garrido, Miguel Martín Talavera, José Mourinho, Javier Tintó, Gonzalo Miró. [Bonus track: Juanma Castaño, Javi Poves, David Sánchez, Luis García, Joseba Larrañaga]
Fuentes: A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Ser), El partidazo de Cope (Radioestadio noche), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), La pizarra de Quintana (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘One For You, One For Me’, La Bionda.
- ‘Brian Song’, Sonia Jones.
- ‘Perfect Day’, Lou Reed.
- ‘We Are All Made of Stars’, Moby.
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