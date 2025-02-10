Escrito por Louis | 10 de febrero de 2025
#Nodcast #332 – Los árbitros son unos golfos
Tras la derrota en campo del RCD Espanyol, el Real Madrid dirigió su ira contra los colegiados. Primero, a través de los medios del club. Luego, en una dura carta dirigida a la RFEF. Mientras tanto, los medios se enzarzaban en todo tipo de discusiones.
Artistas invitados (por orden de aparición): Pável Fernández, Miguel Ángel Méndez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Beatriz Pérez-Aranda, Felipe del Campo, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Josep Pedrerol, Joan Laporta, Diego Pablo Simeone, Manu Carreño, Juanma Castaño, Siro López, José Luis Sánchez, Paco González, Mario Melero López, Ramón Álvarez de Mon, Alfredo Duro, Paul Tenorio, Raúl Varela, Emilio Contreras, Ricardo Reyes, Javi Amaro, Antonio Sanz, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Quique Iglesias, Manolo Sanchís, Antonio Romero, Dani Garrido, Fernando Burgos, Fernando Morientes, Tomás Guasch, Edu García, Juan Andújar Oliver, Alfonso Pérez Burrull, María Samblás, Rubén Martín, Tomás Roncero, Eduardo Iturralde González, Irene Junquera, Alberto Bueno, Alberto Pereiro, Pablo López, Carlo Ancelotti, Isaac Fouto, Alberto Santacruz, Miguel Martín Talavera, Toño Mateu Lahoz, José Mourinho, Joseba Larrañaga, Javi Poves, Mónica Marchante, Roberto Morales, Javier Herráez, Antón Meana, Sique Rodríguez, Álvaro de la Lama, Jesús Alcaide, Edu Pidal, Roberto Gómez, Santi Giménez, Emilio Pérez de Rozas, Gonzalo Miró, David Sánchez, Luis Enrique Martínez. [Bonus track: Gonzalo Miró, Elías Israel, Paco González, Juanma Castaño, Pedro Martín]
Fuentes: Tiempo de juego (Cope), Carrusel canalla (Ser), A diario (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), El desmarque (Cuatro), El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Ser), Tiempo de juego (Cope), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘The Sound of Silence’, Simon & Garfunkel.
- ‘Cabalgata de las valquirias’, Richard Wagner.
- ‘Under Pressure’, Queen.
- ‘Battle Without Honor or Humanity’, Tomayasu Hotei.
- ‘Informer’, Snow.
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