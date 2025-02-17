#Nodcast #333 – El peor equipo de Guardiola

Tras la victoria del Real Madrid en el Etihad Stadium, gran parte de la prensa española subrayó la mediocridad de su rival, el Manchester City.

Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Castaño, Paco González, Manolo Lama, Siro López, Isaac Fouto, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Javi Amaro, Javier Tintó, Josep Pedrerol, Roberto Gómez, Amalio Moratalla, Enrique Ortego, Jesús Gallego, Enrique Marqués, Felipe del Campo, David Bernabeu, Nacho Peña, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Dani Senabre, Rubén Martín, Edu Aguirre, Roberto Palomar, Manu Carreño, Tomás Roncero, Pedja Mijatovic, Mati Prats, Manu de Juan, Pep Guardiola, Alberto Pereiro, Antonio Romero, Juanma Rodríguez, José Luis Sánchez, Jota Jordi, Ana Garcés, Paco Buyo, Fran Garrido, José Bordalás, Alfredo Duro, Julio Pulido, David Barral, Dani Garrido, David Sánchez, Antón Meana, Bruno Alemany, Damià López. [Bonus track: Alberto Pereiro, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Juan Andújar Oliver, Edu García, Fernando Burgos]

Fuentes: El larguero (Cadena Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), El primer palo (Es Radio), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), A diario (Radio Marca), El partidazo de Cope, El desmarque (Cuatro), RAC1.

Banda sonora

‘Let Your Hair Down’, The Temptations.

‘Stop Crying Your Heart Out’, Oasis.

‘My Back Pages’, The Byrds.

‘Where Everybody Knows Your Name’, Gary Portnoy.

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