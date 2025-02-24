Escrito por Louis | 24 de febrero de 2025
#Nodcast #334 – Un City cadáver
La clasificación del Real Madrid para octavos de final de la Champions League deparó encendidos elogios para Kylian Mbappé, autor de los tres goles blancos, y las habituales facturas para Pep Guardiola.
Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Castaño, Roberto Morales, Siro López, Paco González, Roberto Palomar, Isaac Fouto, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] [Previously: Raúl Varela, David Bernabeu, Javier Tintó, Felipe del Campo] Pep Guardiola, David Bernabeu, Raúl Varela, Josep Pedrerol, Roberto Gómez, Manolo Lama, Antonio Romero, Edu Aguirre, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, David Sánchez, José Luis Sánchez, Miguel Quintana, Alberto Pereiro, Carlo Ancelotti, Fernando Evangelio, Rocío Martínez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Irene Junquera, Raúl Varela, Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’, Pedro Riesco, Nacho Peña, Antoine Simoneau, Manu Carreño, Edu Pidal, Elías Israel, Pedja Mijatovic, Marcos Benito, Jorge D’Alessandro, Óscar Pereiro, Juanma Rodríguez, Raúl Fuentes, Cristóbal Soria, Javi Amaro, Jesús Gallego, Gonzalo Miró, Santiago Segurola, José Mourinho, Rubén Martín, Dani Senabre, Giorgio Marchetti. [Bonus track: Arancha Rodríguez, Juanma Castaño, Isaac Fouto, Dani Senabre, Luis García, Nacho Peña, David Sánchez, recepcionista londinense, Melchor Ruiz, Miguel Rico, Alberto Arauz]
Fuentes: El partidazo de Cope, Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), La tribu (Radio Marca), El larguero (Cadena Ser), El chiringuito de jugones (Mega), El desmarque (Cuatro).
Banda sonora
- ‘Street Life’, Randy Crawford.
- ‘La Marseillaise’, Edith Piaf.
- ‘Meteorite’, Years&Years.
- ‘Fuck You’, Lily Allen.
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