Escrito por Louis | 3 de marzo de 2025
#Nodcast #335 – Cuando el Atleti tenía la Liga imposible
El equipo de Simeone ha llegado a marzo compitiendo en todos los frentes. Sin embargo, cuatro meses atrás había quien certificaba el fin de su ciclo y dudaba incluso que pudiera acabar la temporada en el banquillo.
Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Castaño, Antonio Ruiz, Roberto Palomar, Paco González, Santiago Cañizares, Isaac Fouto, Gonzalo Miró, Manolo Lama, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Quim Domènech, Edu Pidal, Manu Carreño, Rocío Martínez, Antonio Sanz, Diego Plaza, Josep Pedrerol, Emilio Butragueño, Miguel Martín Talavera, Pedro Fullana, Alejandro Mori, Alfredo Duro, Javi Amaro, Axel Torres, José Rodríguez, Raúl Fuentes, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Diego Pablo Simeone, Antón Meana, Sique Rodríguez, Luis Enrique Martínez, Xavi Hernández, Bernd Schuster, Enrique Ortego, José Manuel Oliva, Pablo Pinto, Javier Herráez, Felipe del Campo, Pablo López, Miguel Ángel Méndez, José Damián González, Mónica Marchante, David Sánchez, Miguel Rico, Roberto Gómez, Santi Giménez, Pipi Estrada, Álex Silvestre, Alberto Arauz, Cayetano Ros, Julio Maldonado ‘Maldini’, Jota Jordi, Edu Aguirre. [Bonus track: Isaac Fouto, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Juanma Castaño]
Fuentes: El partidazo de Cope, Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), La tribu (Radio Marca), El larguero (Ser), El chiringuito de jugones (Mega), Tiempo de juego (Cope), Carrusel canalla (Ser).
Banda sonora
- ‘The French Connection’, Don Ellis.
- Eight days a Week’, The Beatles.
- ‘Killing Me Softly’, Roberta Flack.
- ‘The End of the World’, Skeeter David.
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