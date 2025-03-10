#Nodcast #336 – El derbi fue un dolor de muelas

La ida de octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Atlético no fue un partido demasiado bonito, más allá de sus tres golazos. Los debates se centraron en la ambición de Diego Simeone y, sobre todo, el estado de Mbappé, con sus problemas dentales.

Artistas invitados (por orden de aparición): Antonio Ruiz, Paco González, Juanma Castaño, Roberto Palomar, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Felipe del Campo, Edu Pidal, Rocío Martínez, Javier Gómez Matallanas, Louis van Gaal, Santiago Segurola, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Javier Tintó, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Manu Carreño, Nacho Peña, Edu Aguirre, Siro López, Gonzalo Miró, Raúl Varela, Matías Prats, Jesús Gallego, Antonio Romero, Alberto Arauz, José Rodríguez, Julio Pulido, Miguel Martín Talavera, Pablo Pinto, Antonio Sanz, José Luis Sánchez, Roberto Gómez, Manolo Lama, Pável Fernández, David Sánchez, Enrique Marqués, Miguel Ángel Méndez, Paul Tenorio, Emilio Contreras, Javier Herrárez, Alfredo Duro, Jorge D’Alessandro, José Antonio Martín Otín ‘Petón’, Miguel Ángel Toribio, Rubén Cañizares, Carlo Ancelotti, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Jorge Ponce, José Manuel Monje. [Bonus track: Pablo López, Gabino Rodríguez, Raúl Varela]

Fuentes: El partidazo de Cope, Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), La tribu (Radio Marca), El larguero (Ser), El chiringuito de jugones (Mega), El desmarque (Cuatro).

Banda sonora

‘Volcano’, Damien Rice.

‘Greatness’, Vo Williams.

‘Severance’, Theodore Shapiro.

‘Teeth’, Lady Gaga.

‘Oh, Pretty Woman’, Roy Orbison.

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