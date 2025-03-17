Escrito por Louis | 17 de marzo de 2025
#Nodcast #337 – El penalti de Julián
Aunque la eliminatoria de octavos de final de Champions League entre Real Madrid y Atlético duró 210 minutos, el lanzamiento anulado al delantero del Atlético de Madrid en la tanda decisiva ha pasado ya a la historia de los derbis, del fútbol español y del fútbol europeo.
Artistas invitados (por orden de aparición): Josep Pedrerol, José Luis Sánchez, Edu Aguirre, Álex Silvestre, Alfredo Duro, Belén Sánchez, Iñaki Villalón, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Raúl Varela, Ainhoa Sánchez, Paco González, Hugo Condés, Manolo Lama, Javi Balboa, Jorge D’Alessandro, José Antonio Martín Otín ‘Petón’, Manolo Sanchís, Gonzalo Miró, Fernando Burgos, Carlos Martínez, Damià López, Antonio Ruiz, Miguel Martín Talavera, Antonio Romero, Miguel Ángel Toribio, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Miguel Quintana, Álvaro Benito, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Poli Rincón, Toño Mateu Lahoz, Eduardo Iturralde González, Pedro Martín, Juan Andújar Oliver, Pável Fernández, Felipe del Campo, Tomás Roncero, Alfredo Relaño, Edu García, Dani Garrido, Pablo Pinto, Paco Buyo, Miguel Ángel Méndez, Juanma Castaño, José Rodríguez, Diego Pablo Simeone, Siro López, Santiago Cañizares, Juan José Anaut, Rafael Sahuquillo, Enrique Marqués, Emilio Contreras, Paul Tenorio, Roberto Morales, Javier Milei, José Damián González, Isaac Fouto, Roberto Gómez, Roberto Palomar, José Manuel Monje, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Santiago Segurola, Antonio Sanz, Mati Prats, Rubén Uría, Xavier Estrada Fernández, Nacho Peña, Alberto García. [Bonus track: José María García, José Ramón de la Morena]
Fuentes: El partidazo de Cope, Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), La tribu (Radio Marca), El larguero (Ser), El chiringuito de jugones (Mega), El desmarque (Cuatro), RAC1, Movistar+ Liga de Campeones, Chiringuito Inside.
Banda sonora
- ‘Touch Me’, The Doors.
- ‘Touch’, Daft Punk.
- ‘Love Song¡, Simple Minds.
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