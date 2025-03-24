Escrito por Louis | 24 de marzo de 2025
#Nodcast #338 – Límite: 72 horas
El Real Madrid amenaza con no jugar cualquier partido para el que no haya tenido, al menos, tres días de descanso. La mayoría de la prensa lo interpreta como una amenaza y hay quien dice que en el club están deseando hacerlo.
Artistas invitados (por orden de aparición): Esteban Suárez, Alfredo Martínez, Edu Pidal, Rocío Martínez, Susana Guasch, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Raúl Varela, Josep Pedrerol, Santi Giménez, Antón Meana, Edu Aguirre, Álvaro de la Lama, Enrique Ortego, Edu García, Luis Enrique Martínez, Antonio Romero, Roberto Morales, Felipe del Campo, Carlo Ancelotti, Javier Herráez, Paco Buyo, Alberto Pereiro, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Tomás Roncero, Paco González, Mónica Marchante, David Sánchez, Sique Rodríguez, Isaac Fouto, Siro López, David Bernabeu, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Juanma Castaño, Gonzalo Miró, José Manuel Monje, Miguel Rico, Roberto Palomar, Antonio Sanz, Emilio Pérez de Rozas, Javier Tintó, Manolo Lama, Emilio Butragueño, Santiago Segurola, Fernando Fernán Gómez, José Mourinho, Miguel Ángel Toribio, Miguel Ángel Méndez, José Luis Torrente, Zinedine Zidane, Louis van Gaal, Cristóbal Soria, Ernesto Valverde, Gerard López. [Bonus track: Fernando Burgos, Unai Simón, Rocío Martínez, Quim Domènech, Edu García]
Fuentes: El partidazo de Cope, Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), La tribu (Radio Marca), Carrusel canalla (Ser), El chiringuito de jugones (Mega), Tiempo de juego (Cope).
Banda sonora
- ‘The Ecstasy of Gold’, Ennio Morricone.
- ‘Speaker’s Corner’, Suzanne Vega.
- ‘Burn’, Deep Purple.
- ‘Life On Mars’, David Bowie.
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