Escrito por Louis | 31 de marzo de 2025
#Nodcast #339 – Luis de la Suerte
La clasificación de España para las semifinales de la Nations League ha reforzado al seleccionador, al que algunos periodistas siguen viendo muy crecido, y ha servido para dar a conocer a Dean Hujsen, al que ya colocan en la órbita del Real Madrid.
Artistas invitados (por orden de aparición): Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’, Javi Amaro, Ainhoa Gómez, Enric Corbella, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Fernando Burgos, Unai Simón, Roberto Gómez, Raúl Varela, Luis de la Fuente, Paco González, Siro López, Gonzalo Miró, Santiago Cañizares, Ronald Koeman, Antonio Sanz, José Luis Sánchez, Irene Junquera, Sique Rodríguez, Santi Giménez, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Luis García, Antonio Romero, Antón Meana, Dani Garrido, Rocío Martínez, Zinedine Zidane, Miguel Ángel Toribio, Mónica Marchante, Isaac Fouto, Roberto Palomar, Marc Cucurella, Emilio Pérez de Rozas, José Manuel Clemente Fernández-Prieto, Luis Rubiales, José Ramón de la Morena, Luis Enrique Martínez, Alberto Santacruz, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Jorge D’Alessandro, Raúl Fuentes, Álvaro Morata, José Rodríguez, María José Hostalrich, Emilio Contreras, Amalio Moratalla, Emilio Butragueño, José Manuel Monje, Pedro Riesco. [Bonus track: Manu Carreño, Carlos Clos Gómez]
Fuentes: Tiempo de juego (Cope), La tribu (Radio Marca), Carrusel canalla (Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), El larguero (Ser), El Partidazo de Cope.
Banda sonora
- ‘Sh-Boom’, The Crew Cuts.
- ‘Fly Like An Eagle’, Steve Miller Band.
- ‘Busco un centro de gravedad permanente’, Rigoberta Bandini.
- ‘Normal People Things’, Lovejoy.
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