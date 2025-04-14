Escrito por Louis | 14 de abril de 2025
#Nodcast #341 – Noche negra del Madrid en Londres
El Arsenal ha dejado al borde de la eliminación al campeón de Europa. Entre tímidos tambores de remontada, arrecian las críticas contra las estrellas del equipo y, por supuesto, contra Carlo Ancelotti.
Artistas invitados (por orden de aparición): Manu Carreño, Axel Torres, Antón Meana, Bruno Alemany, Antonio Romero, Jesús Gallego, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Rocío Martínez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Javi Amaro, Felipe del Campo, Roberto Gómez, Fernando Burgos, Miguel Venegas, Alberto Pereiro, Enrique Ortego, Damià López, Xavi Hernández, Elías Israel, Javier Tintó, Raúl Varela, Jota Jordi, José Luis Sánchez, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Miguel Quintana, Adrián Blanco, José Manuel Monje, Edu Aguirre, José María García, Juanma Rodríguez, Roberto Palomar, Edu Pidal, Siro López, Miguel Ángel Toribio, Nacho Peña, Manolo Lama, Paco García Caridad, Carme Barceló, Florentino Pérez, Juanma Castaño, Enrique Marqués, Pedro Riesco, David Sánchez, Paco González, Matías Prats, Raúl Asencio, Jaime Rodríguez, Antonio Sanz. [Bonus track: Rafael Sahuquillo, Hans-Dieter Flick]
Fuentes: Radioestadio (Onda Cero), RAC1, El partidazo de Cope, El desmarque (Cuatro), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), El larguero (Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), La tribu (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega).
Banda sonora
- ‘Dark Night’, The Blasters.
- ‘Parole Parole’, Mina.
- ‘The Gunner’s Dream’, Pink Floyd.
- ‘Flick of the Wrist’, Queen.
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