Escrito por Louis | 21 de abril de 2025
#Nodcast #342 – La no remontada
Lejos de dar la vuelta a la eliminatoria, el Real Madrid cayó ante el Arsenal en cuartos de final de la Champions League. La reacción blanca sólo existió en boca de algunos periodistas.
Artistas invitados (por orden de aparición): Fernando Burgos, Edu Pidal, Alberto Pereiro, Ricardo Sierra, Rocío Martínez, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Josep Pedrerol, Eduardo Inda, Tomás Roncero, Carme Barceló, José Luis Sánchez, Juanma Rodríguez, Nacho Peña, Edu Aguirre, Manolo Lama, Poli Rincón, Javi Gómez, Eduardo Iturralde González, Antonio Romero, Tomás Guasch, Manolo Sanchís, Pedro Martín, Dani Garrido, Raúl Varela, Pável Fernández, Miguel Quintana, Damiá Lòpez, Juan Andújar Oliver, Edu García, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Manu Carreño, Alfredo Duro, Juanma Castaño, Vicente Boluda, José Antonio Abellán, Cristóbal Soria, Felipe del Campo, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Siro López, Miguel Martín Talavera, Roberto Gómez, Irene Junquera, Diego Plaza, Carlo Ancelotti, Carlos Alcaraz, Ángel García Muñiz, Ricardo Reyes, Jordi Martí, Antonio Sanz, Paul Tenorio, Javier Tintó. [Bonus track: Julio Maldonado ‘Maldini’, Alfredo Duro, Juanma Castaño].
Fuentes: Marcador (Radio Marca), Radioestadio (Onda Cero), Jugones (La Sexta), Tiempo de juego (Cope), Carrusel deportivo (Ser), RAC1, El partidazo de Cope, Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), La tribu (Radio Marca), El larguero (Ser), Radioestadio noche (Onda Cero).
Banda sonora
- ‘Daredevil Born Again’, The Newton Brothers.
- ‘Burning Down the House’, Talking Heads.
- ‘The Scientist’, Coldplay.
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