Escrito por Louis | 5 de mayo de 2025
#Nodcast #343 – La final que no se iba a jugar
El FC Barcelona conquistó la Copa del Rey, en un gran partido al que, según algunos periodistas, el Real Madrid no iba a presentarse si la RFEF no cambiaba el equipo arbitral.
Artistas invitados (por orden de aparición): Alberto Pereiro, Alfredo Martínez, Fernando Burgos, Víctor Lozano, Edu García, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Josep Pedrerol, Marc Núñez, Jota Jordi, Marçal Lorente, Edu Aguirre, José Álvarez, José Luis Sánchez, Jorge Segura, Raúl Varela, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Paco Buyo, Jesús Gallego, Santi Giménez, Juanma Rodríguez, Tomás Roncero, Manu Carreño, Manuel Esteban ‘Manolete’, Alfredo Duro, Fran Garrido, Antonio Sanz, Enrique Ortego, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Cristóbal Soria, José Luis Corrochano, Miguel Rico, Siro López, Quim Domènech, José Félix Díaz, Tomás Guasch, Guillermo Uzquiano, Fernando Evangelio, Manolo Lama, Roberto Morales, Edu Pidal, Gerard López, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Javi Amaro, Juanma Castaño, Pedro Martín, Xavi Hernández, Ricardo de Burgos Bengoetxea, Ricardo Sierra, Louis van Gaal, Rocío Martínez, Lluís Flaquer, Pablo González Fuertes, Javi Balboa, Juan Félix Sanz, Antonio Sanz, Luis Enrique Martínez, Carlos Sáez, Arancha Rodríguez, Roberto Palomar, Florentino Pérez, Joseba Larrañaga. [Bonus track: Josep Pedrerol, Jorge D’Alessandro, Juan Félix Sanz, Iñaki Cano]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), Radioestadio (Onda Cero), Carrusel canalla (Ser), Tiempo de juego (Cope), A diario (Radio Marca), El partidazo de Cope.
Banda sonora
- ‘Blackout’, David Bowie.
- ‘There Is A Light That Never Goes Out’, The Smiths.
- ‘When The Lights Go Out All Over Europe’, The Divine Comedy.
- ‘El apagón’, Rubén Blades.
- ‘Radio Nowhere’, Bruce Springsteen.
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