Escrito por Louis | 12 de mayo de 2025
#Nodcast #344 – Felicidades por la eliminación
Como sucedió en el pasado episodio con la final de la Copa del Rey, da la impresión de que todos quedaron contentos tras la semifinal de Champions League entre el FC Barcelona y el Inter de Milán, que jugará la final contra el PSG.
Artistas invitados (por orden de aparición): Raúl Varela, David Bernabeu, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Sergio Ramos, Felipe del Campo, Josep Pedrerol, Roberto Gómez, Mati Prats, Siro López, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Emilio Contreras, Dani Senabre, Manolo Lama, Jota Jordi, Edu García, Rocío Martínez, Zinedine Zidane, Nacho Peña, Juanma Rodríguez, Javi Amaro, José Luis Sánchez, Fernando Evangelio, David Sánchez, Manu Carreño, Antonio Romero, Edu Aguirre, Poli Rincón, Alfredo Duro, Fran Garrido, José Félix Díaz, Hans-Dieter Flick, Sique Rodríguez, Florentino Pérez, Xavi Hernández, Edu Pidal, Rubén Martín, Jesús Gallego, Manolo Oliveros, Josep Maria Minguella, Alfredo Martínez, Raúl Fuentes, Damià López, Lluís Flaquer, Toni Padilla, Quim Domènech, Joan Batllori, Paco González, Dani Garrido, Eduardo Iturralde González, Pável Fernández, Juan Andújar Oliver, Enrique Ortego. [Bonus track: Juanma Castaño, Julio Maldonado ‘Maldini’, Carlos Martín]
Fuentes: Marcador (Radio Marca), Radioestadio (Onda Cero), Carrusel deportivo (Ser), Chiringuito inside, Twitch de Rubén Martín, Tiempo de juego (Cope), Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), La tribu (Radio Marca), El partidazo de Cope, El larguero (Ser), El Barça juga a RAC1.
Banda sonora
- ‘Oh, Happy Day’, The Edwin Hawkins Singers.
- ‘Two Minute Warning’, Depeche Mode.
- ‘Un hombre en mi nevera’, Glutamato Ye-Ye.
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