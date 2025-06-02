Escrito por Louis | 2 de junio de 2025 La Libreta en Radio Marca 5×37 – Finales europeas Si te ha gustado, compártelo Tal vez te interese también: La Libreta en Radio Marca 7×06 – Pedrito en la frontal → La Libreta en Radio Marca 7×05 – La carta de Paco → La Libreta en Radio Marca 7×04 – La pipera → La Libreta en Radio Marca 7×03 – Talla XL → Sólo un comentario (a día de hoy) en La Libreta en Radio Marca 5×37 – Finales europeas Diony dice: 2 junio, 2025 a las 14:00 Yo que veo fútbol mexicano, estoy convencido de que el Inter l dará una paliza.
Yo que veo fútbol mexicano, estoy convencido de que el Inter l dará una paliza.