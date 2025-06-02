Escrito por Louis | 2 de junio de 2025
#Nodcast #345 – Xabi Alonso aprende a regatear
El Real Madrid presentó a su nuevo entrenador, cuyo verbo fue elogiado por unos y criticado por otros, ya que eludió las preguntas delicadas.
Artistas invitados (por orden de aparición): Raúl Varela, Paul Tenorio, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] [Previously: José Ramón de la Morena, Fernando Carro] Florentino Pérez, Josep Pedrerol, Siro López, José Álvarez, Tomás Roncero, Marcos Bernat, David Sánchez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Antón Meana, Antonio Romero, Edu Aguirre, Javier Herráez, Juanma Castaño, Luis Aragonés, Pep Guardiola, José Mourinho, Rocío Martínez, Nacho Peña, Sique Rodríguez, José Manuel Monje, Jorge Ponce, Xavi Hernández, Jorge Liaño, Adrià Albets, Lluís Flaquer, Diego González, Xabi Alonso, Manu Carreño, Alberto Pereiro, Luis García, Luis Enrique Martínez, Miguel Ángel Toribio, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, María José Hostalrich, Juanma Rodríguez, Irene Junquera, José Ramón de la Morena, Pedro Bravo, Diego Plaza, Javi Balboa, Jorge D’Alessandro, Rubén Martín, Mónica Marchante, Carlos Carpio. [Bonus track: Fernando Kallas, Raúl Varela, Javi Amaro, Raúl Fuentes, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Pipi Estrada, Emilio Pérez de Rozas, Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’]
Fuentes: La tribu (Radio Marca), Carrusel canalla (Ser), Tiempo de juego (Cope), Radioestadio noche (Onda Cero), El larguero (Ser), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), El desmarque (Cuatro), El chiringuito de jugones (Mega).
Banda sonora
- ‘Rags to Riches’, Tony Bennett.
- ‘Mannish Boy’, Muddy Waters.
- ‘Sincerely’, The Moonglows.
- ‘El porompompero’, Manolo Escobar.
Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.
De la Morena es burro, burro, burro. Inculto y semi analfabeto general y analfabeto deportivo. Es increíble que haya estado todo ese tiempo dirigiendo un programa de éxito. Claro que garcía, con el que ahora se da el pico, tampoco era Einstein.