Escrito por Louis | 9 de junio de 2025
#Nodcast #346 – La Champions Luis
La victoria del PSG ha sido recibida con pesar por numerosos periodistas deportivos, especialmente aquellos que le acusaban de estar fracasando esta misma temporada.
Artistas invitados (por orden de aparición): Roberto Morales, Juanma Castaño, Luis García, Paco González, Isaac Fouto, Fernando Evangelio, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Luis Enrique Martínez, Manu Carreño, Alfredo Duro, Josep Pedrerol, Mónica Marchante, Paco Buyo, Manolo Lama, Álvaro Morata, Jorge D’Alessandro, José Álvarez, José Luis Sánchez, Pedro Martín, Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Santiago Cañizares, Javi Amaro, Ricardo Sierra, Emilio Pérez de Rozas, Florentino Pérez, Nacho Peña, Enrique Marqués, George Weah, Felipe del Campo, Andrés Onrubia, Quim Domènech, Pipi Estrada, Iñaki Cano, Edu Aguirre, David Bernabeu, Raúl Varela, Javier Tintó, Tomás Roncero, Alberto Arauz, Khvicha Kvaratskhelia, Margot Dumont, Elías Israel, Dani Senabre, Julio Pulido, Antonio Romero, Angel García Muñiz, Bruno Alemany, Miguel Martín Talavera, Axel Torres, Jesús Gallego, Susana Guasch, Miguel ‘Látigo’ Serrano, José Manuel Monje, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’. [Bonus track: Javi Amaro, David Bernabeu, Emilio Contreras, María José Hostalrich]
Fuentes: Radioestadio noche (Onda Cero), La tribu (Radio Marca), El partidazo de Cope, Carrusel deportivo (Ser), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), Noche de Champions (Movistar+), Tiempo de juego (Cope).
Banda sonora
- ‘Tu carita’, Besmaya.
- ‘Hace un año’, Chavela Vargas.
- ‘Camino del hoy’, Tomasito.
- ‘Paris is Burning’, Ladyhawke.
- ‘Much Better Off’, Smokey Robinson.
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