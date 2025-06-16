Escrito por Louis | 16 de junio de 2025
#Nodcast #347 – Lamine Yamal, el gran culpable
España perdió en los penaltis la oportunidad de revalidar su corona en la Nations League. Morata erró su lanzamiento pero la mayoría de las críticas fueron para el joven extremo del Barça, cuya candidatura al Balón de Oro, al parecer, se tambalea.
Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Castaño, Manolo Lama, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Fernando Burgos, Joseba Larrañaga, Isaac Fouto, Miguel Rico, Roberto Morales, Paco Buyo, Alberto Arauz, Paul Tenorio, Edu Aguirre, Javier Tintó, Carlos Martínez, Emilio Pérez de Rozas, George Weah, Santiago Segurola, Rocío Martínez, Santiago Cañizares, José Damián González, Edu Pidal, Susana Guasch, Álvaro Morata, Cristóbal Soria, Josep Pedrerol, Jorge Liaño, Alfredo Duro, José Mourinho, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Raúl Varela, Xavi Hernández, Louis van Gaal, Santi Giménez, Enrique Ortego, Alfredo Martínez, José Luis Sánchez, Antonio Sanz, Miguel Ángel Toribio, Joaquín Maroto, Luis de la Fuente, Julio Suárez, Javier Miguel, David Bernabeu, Juanma Rodríguez. [Bonus track: Emilio Pérez de Rozas, Paul Tenorio, Raúl Varela, Javier Tintó]
Fuentes: Carrusel canalla (Ser), Tiempo de juego (Cope), El chiringuito de jugones (Mega), La tribu (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero).
Banda sonora
- ‘Good Vibrations’, The Beach Boys.
- ‘Killing in the Name’, Rage Against The Machine.
- ‘Smells Like Teen Spirit’, Nirvana.
- ‘The Ballad of Peter Pumpkinhead’, Crash Test Dummies.
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