Escrito por Louis | 23 de junio de 2025
#Nodcast #348 – El Mundial de Clubes de la Galleta
El nuevo formato del torneo de la FIFA divide a la prensa española, qué sorpresa. Mientras algunos se muestran entusiasmados, hay quien asegura que no quiere jugarlo de ninguna manera.
Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Castaño, Dani Senabre, Siro López, David Sánchez, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Luis Enrique Martínez, David Vidales, Irati Vidal, Antonio Romero, Jesús Gallego, Gonzalo Miró, Josep Pedrerol, Enrique Cerezo, Edu Pidal, Paco González, Fernando Kallas, Edu García, Esteban Suárez, Emilio Pérez de Rozas, Guillermo Giménez, Santiago Cañizares, Javier Tintó, Raúl Varela, Santiago Segurola, Mariano Rajoy Brey, Gianni Infantino, Fernando Evangelio, Sique Rodríguez, Bruno Alemany, José Ramón de la Morena, Poli Rincón, Andrea Peláez, Manolo Lama, Roberto Palomar, Antonio Ruiz, Raúl Fuentes, Felipe del Campo, Roberto Gómez, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Miguel Rico, Rubén Martín, Jorge Liaño, Javi Amaro, Damià López, Nacho Labarga, Elías Israel, José Álvarez, Isaac Fouto, Edu Aguirre, Florentino Pérez, Eduardo Inda [Enrique Marqués, Jaime Mateos, Felipe del Campo, Quim Domènech, Vicente Azpitarte].
Fuentes: Tiempo de juego (Cope), A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), Carrusel canalla (Ser), El partidazo de Cope.
Banda sonora
- ‘Freed from Desire’, Gala.
- ‘Supersonic’, Oasis.
- ‘Uninvited’, Alanis Morisette.
- ‘¿Quién soy?’, Tzaboo.
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