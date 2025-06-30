Escrito por Louis | 30 de junio de 2025
#Nodcast #349 – IX Premios Ladrillo de Mármol
Un año más, queremos cerrar el curso con un reconocimiento a quienes más y mejor ha trabajado a lo largo de la temporada en nuestra querida prensa deportiva. El nivel sigue siendo muy, muy alto.
Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.
Enhorabuena por tu trabajo y el de tus compañeros. Me encanta, no disfrutaba tanto de un programa , radiofónico o televisivo desde el un, dos, tres, o José María García.