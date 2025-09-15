Escrito por Louis | 15 de septiembre de 2025
#Nodcast #351 – Especial Nico Williams (II): La cuenta atrás
Cuando todo el mundo daba por cerrado el fichaje de Nico Williams por el Barça, empiezan a surgir las dudas. ¿Por qué no se paga de una vez la cláusula? ¿Es cierto que el jugador no acaba de fiarse de que lo puedan inscribir? Tic, tac, tic, tac…
Artistas invitados (por orden de aparición): David Sánchez, Fernando Polo, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] [Previously: Javier Miguel, Lluís Flaquer, David Bernabeu, Lluís Carrasco, Toni Freixa, Manu Carreño, Marcos López, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Jaime Ugarte, Joan Batllori, Jota Jordi, Helena Condis, Santi Ovalle, Alfredo Martínez, Lorena González] Cayetano Ros, Juanma Castaño, Paco González, Josep Pedrerol, Rocío Martínez, Juan Félix Sanz, José Álvarez, Gerard Romero, Florentino Pérez, David Bernabeu, Iñaki Cano, Helena Condis, Eduardo Inda, María Trisac, Marçal Lorente, Alfredo Martínez, Edu Pidal, Ana Ibáñez, Edu Aguirre, Alberto Santacruz, Emilio Pérez de Rozas, Raúl Varela, Roberto Gómez, Javi Amaro, Xavi Hernández, Ricardo Rosety, Albert Fernández, Manu Carreño, Santi Ovalle, Jota Jordi, Lluís Carrasco, Juanma Rodríguez, Nacho Palencia, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Nico Williams, Edu Velasco, Yago de Vega, José Luis Sánchez, Eduardo Iturralde González, Antonio Romero, Jordi Martí, Carme Barceló, Zinedine Zidane, Tomás Roncero, Iñigo Markínez, Bruno Alemany, Jaime Ugarte. [Bonus track: Juanma Castaño, Pedro Martín, Borja Fernández, Gabriel Gallego, Joseba Larrañaga, Isaac Fouto]
Fuentes: Radioestadio noche (Onda Cero), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El chiringuito de jugones (Mega), A diario (Radio Marca), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Directo Gol (Ten), diario Sport, Twitch de Gerard Romero.
Banda sonora
- ‘Cold Cold Heart’, Hank Williams.
- ‘Girl’, The Beatles.
- ‘Sí, sí’, Los Ronaldos.
- ‘Today is the Day’, EELS.
- ‘The Blues Brothers Revue’, Jay Bocook.
- ‘Get it On’, T. Rex.
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