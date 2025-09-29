Escrito por Louis | 29 de septiembre de 2025
#Nodcast #353 – Se reían de Dembélé
Durante su etapa en el Barça, el ganador del Balón de Oro 2025 fue objeto de durísimas críticas. Lamine Yamal fue segundo en la votación, pese a que supuestas filtraciones apuntaban su victoria.
Artistas invitados (por orden de aparición): Helena Condis, Juanma Castaño, Isaac Fouto, David Sánchez, Joseba Larrañaga, Alfredo Relaño, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Rodríguez, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Manu Carreño, Luis García, Ricardo Sierra, José Manuel Oliván, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Paco González, Ricardo Reyes, Edu Pidal, Florentino Pérez, Fernando Burgos, Rocío Martínez, Axel Torres, Julio Pulido, Nacho Peña, Alfredo Duro, Marcos López, Quim Domènech, Antonio Romero, Bruno Alemany, Luis Enrique Martínez, Raúl Varela, Javi Amaro, Nacho Labarga, José Álvarez, Christian Hernández, Albert Lesan, Cristóbal Soria, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Edu Aguirre, Mounir Nasraoui, Jaime Rodríguez, Paco Rabadán, Manolo Lama, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Carme Barceló, Roberto Gómez, Siro López, Alberto Arauz, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Gonzalo Miró, Santi Giménez, José Manuel Monje, Albert Masnou, Alfredo Martínez, Jesús Gallego, Irene Junquera, Paco Buyo, Sique Rodríguez, Miguel Rico, Juan Antonio Alcalá, Guillermo Uzquiano, Javier Picallo, Paul Tenorio, Iván Bonales, Gerard Romero, Alfredo Duro. [Bonus track: David Sánchez, Nacho Peña, Juanma Castaño, Alfredo Relaño, José Joaquín Brotons]
Fuentes: El partidazo de Cope, El larguero (Ser), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), El chiringuito de jugones (Mega), El primer palo (Es Radio), A diario (Radio Marca), El desmarque (Cuatro), Rondeando (8tv).
Banda sonora
- ‘Going for Gold’, Shed 7.
- ‘New Gold Dream’, Simple Minds.
- ‘Fools Gold’, Stone Roses.
- ‘Golden Years’, David Bowie.
- ‘Heart of Glass’, Blondie.
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