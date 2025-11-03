Escrito por Louis | 3 de noviembre de 2025
#Nodcast #357 – Tangana en el Clásico
Las palabras de Lamine Yamal antes del Real Madrid-Barcelona tuvieron su reflejo en el césped del Bernabeu, en especial después del pitido final de un partido del que se habló más bien poco.
Artistas invitados (por orden de aparición): Albert Lesan, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Rocío Martínez, Juanma Castaño, Lamine Yamal, Ferran Martínez, Josep Pedrerol, José Luis Sánchez, Raúl Varela, Antón Meana, Sique Rodríguez, Miguel Rico, Paco González, Santi Giménez, Edu Pidal, Jesús Gallego, Manolo Lama, Antonio Romero, Edu Aguirre, Adrián Benedicto, Manu Carreño, Jordi Martí, Miguel Martín Talavera, Alfredo Martínez, Isaac Fouto, Toni Freixa, Juanma Rodríguez, Arancha Rodríguez, Roberto Gómez, David Sánchez, Nacho Peña, Tomás Roncero, Jota Jordi, Fernando Sanz, María Trisac, Paul Tenorio, David Bernabeu, Xavi Hernández, Marcos Bernat, Joan Gaspart, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Paco Rabadán, Gonzalo Miró, Ricardo Reyes, Marcos López, Raúl Fuentes, Javi Amaro, Óscar Pereiro, Alfredo Relaño, Antonio Sanz, Martí Perarnau, Jordi Basté. [Bonus track: Juanma Castaño, Thibaut Courtois, Paco González, Elías Israel, Roberto Morales, Isaac Fouto, Siro López, Manolo Lama]
Fuentes: Carrusel canalla (Ser), El futbolín (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), El primer palo (Es Radio), A diario (Radio Marca), Tiempo de juego (Cope), El partidazo de Cope, El desmarque (Cuatro), El Món a RAC1, Ser deportivos.
Banda sonora
- ‘Octopus’s Garden’, The Beatles.
- ‘Los tontos’, C. Tangana.
- ‘Ingobernable’, C. Tangana.
- ‘Sweet Child of Mine’, Guns N’ Roses.
- ‘Coconut’, Harry Nilsson.
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