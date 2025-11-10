Escrito por Louis | 10 de noviembre de 2025
#Nodcast #358 – Si esto lo hace Ancelotti…
La derrota mínima del Real Madrid en campo del Liverpool pudo haber sido una goleada si no es por Courtois. La prensa deportiva critica el trabajo de Xabi Alonso y no ve que el equipo haya mejorado mucho desde la temporada anterior.
Artistas invitados (por orden de aparición): Raúl Varela, Pablo López, Irene Junquera, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Manu Carreño, Vicente Boluda, Mati Prats, Ricardo Reyes, Edu Pidal, Antonio Sanz, Louis van Gaal, Alfredo Duro, Santiago Segurola, Alfredo Relaño, Antonio Romero, Roberto Gómez, Josep Pedrerol, Fran Garrido, Roberto Palomar, Jota Jordi, Esteban Suárez, Edu Aguirre, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Fernando Burgos, Rocío Martínez, Javier Herráez, Paco González, María Trisac, David Barral, Xabi Alonso, Alfredo Relaño, Alfredo Somoza, Juanma Rodríguez, Nacho Labarga, Jorge Liaño, Javi Amaro, Adrián Benedicto, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Miguel Martín Talavera, Nacho Peña, Antón Meana, Jesús Gallego, Enrique Ortego, Manolo Lama, Siro López, Roberto Morales, Jorge Segura, Carlos Martínez, Pilar Losantos. [Bonus track: Juanma Rodríguez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Paul Tenorio, Marís Trisac]
Fuentes: El larguero (Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), El desmarque (Cuatro), El chiringuito de jugones (Mega), El primer palo (Es Radio), El futbolín (Radio Marca), La tribu (Radio Marca), El partidazo de Cope, Marcador (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘Saint of Me’, The Rolling Stones.
- ‘Fake Plastic Trees’, Radiohead.
- ‘How Great Thou Art’, Elvis Presley.
- ‘Dastardly & Muttley in Their Flying Machines’.
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