Escrito por Louis | 17 de noviembre de 2025
#Nodcast #359 – De repente, Messi
La estrella argentina se presentó por sorpresa en el Camp Nou, al que accedió sin conocimiento del Barça ni, por supuesto, de los periodistas, que especulan sobre qué quiso decir y en condición de qué desea volver al club.
Artistas invitados (por orden de aparición): José Luis Sánchez, Javi Amaro, Antonio Sanz, Javier Tintó, Raúl Varela, Pedro Riesco, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manu Carreño, Juanma Castaño, Edu Pidal, Alfredo Martínez, Guillermo Giménez, Antoni Daimiel, Luis Enrique Martínez, Josep Pedrerol, Susana Guasch, Adrià Albets, Helena Condis, David Sánchez, Ricardo Sierra, Paco Rabadán, Juanma Rodríguez, José Álvarez, Cristóbal Soria, Ramón Besa, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Sergio Hernández, Nacho Peña, David Bernabeu, Roberto Gómez, Gonzalo Miró, Joan Laporta, Alfredo Duro, Luis García, Antón Meana, Miguel Martín Talavera, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Emilio Pérez de Rozas, Adrián Benedicto, Dani Senabre, Marcos Bernat, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Jota Jordi, Paco Buyo, Ricardo Reyes, Jorge Liaño, Matías Palacios, Emilio Contreras, José Manuel Monje, Edu Aguirre. [Bonus track: David Sánchez, Isaac Fouto, Joseba Larrañaga, Luis García, Elías Israel, Gonzalo Miró, Antonio Ruiz]
Fuentes: La tribu (Radio Marca), El partidazo de Cope, Radioestadio noche (Onda Cero), El primer palo (Es Radio), El larguero (Ser), El chiringuito de jugones (Mega), El futbolín (Radio Marca), El desmarque (Cuatro), Ser Deportivos.
Banda sonora
- ‘The Pink Panther Theme’, Henry Mancini.
- ‘Everybody Wants To Rule The World’, Tears For Fears.
- ‘Volver’, Carlos Gardel.
- ‘Where Have All the Flowers Gone’, Marlene Dietrich.
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