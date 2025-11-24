Escrito por Louis | 24 de noviembre de 2025
#Nodcast #360 – De la Fuente hace la cobra
La clasificación de España para el Mundial 2026 tuvo un borrón justo al término del partido contra Turquía, cuando el seleccionador negó el saludo a un árbitro asistente. Por si fuera poco, en la posterior rueda de prensa no se disculpó y trató de hacer creer que no le había visto. En las tertulias, la mayoría de opinadores se lanzaron a por él y unos pocos trataron de defenderlo.
Artistas invitados (por orden de aparición): Fernando Sanz, José Damián González, Quim Domènech, Josep Pedrerol, José Antonio Martín Otín ‘Petón’, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Edu Pidal, Roberto Gómez, Manu Carreño, Javier Herráez, Antonio Romero, Fernando Burgos, Juan Carlos Rivero, Adrián Benedicto, Kiko Narváez, Rocío Martínez, Roberto Morales, Julio Pulido, Guillermo Uzquiano, Raúl Varela, Ricardo Reyes, Siro López, David Barral, Alfredo Martínez, Manolo Lama, Juan Félix Sanz, José Manuel Oliva, Isaac Fouto, Alfredo Duro, Pedro Martín, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Fran Garrido, Roberto Palomar, Miguel Rico, Fran Ronquillo, Luis de la Fuente, Jesús Gallego, Bruno Alemany, Zinedine Zidane, Miguel Martín Talavera, José Mourinho, Luis Enrique Martínez, Jordi Martí. [Bonus track: Paul Tenorio, Alberto Santacruz, David Bernabeu, Javi Amaro, Amalio Moratalla]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), El futbolín (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), El larguero (Ser), El desmarque (Cuatro), El partidazo de Cope.
Banda sonora
- ‘Hey ya’, Outkast.
- ‘Please, Please, Please, Let Me Get What I Want’, The Smiths.
- ‘Ironic’, Alanis Morisette.
- ‘The Ballad of Peter Pumpkinhead’, Ellen Reid.
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