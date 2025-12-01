Escrito por Louis | 1 de diciembre de 2025
#Nodcast #361 – Golea el Chelsea y golea la Premier
El 3-0 sufrido por el Barça en Londres ha sido sólo la última muestra de una tendencia indisimulable: la fortaleza del fútbol inglés respecto a los equipos de LaLiga.
Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Rodríguez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Sergio Valentín, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Josep Pedrerol, Adrián Benedicto, Edu Aguirre, Edu Pidal, Lluís Flaquer, Juanma Castaño, Manolo Lama, Miguel Rico, Albert Lesan, Jota Jordi, Paco Buyo, Víctor Lozano, Pablo López, Alfredo Duro, David Bernabeu, Pep Guardiola, David Sánchez, Siro López, Nacho Peña, Roberto Gómez, Manu Carreño, Emilio Contreras, Raúl Fuentes, María José Hostalrich, Hans-Dieter Flick, Alfredo Martínez, Joan García, Xavi Hernández, Louis van Gaal, Elías Israel, Dani Senabre, Florentino Pérez, Damià López, Marcos Bernat, Matías Palacios, Marçal Lorente, Marc Cucurella, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Marcos López, Julen Guerrero, Helena Condis, Alfredo Somoza, Ricardo Reyes, Raúl Varela, José Luis Mendilibar, Tomás Roncero, Eduardo Inda, Fernando Evangelio, Marcelo Vieira, Isaac Fouto. [Bonus track: Juanma Castaño, Arancha Rodríguez, Roberto Morales, Miguel Ángel Díaz, Roberto Palomar, Luis García, Dani Senabre, Joseba Larrañaga, Guillermo Uzquiano, Melchor Ruiz, Mónica Marchante]
Fuentes: El chiringuito de jugones, El curubito, El desmarque (Cuatro), El futbolín (Radio Marca), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), La tribu (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘Physical’, Olivia Newton-John.
- ‘It’s the End of the World’, R. E. M.
- ‘God Save the Queen’, Sex Pistols.
- ‘Talk Too Much’, COIN.
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