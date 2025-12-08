Escrito por Louis | 8 de diciembre de 2025
#Nodcast #362 – Kylian Nazário de Lima
La gran actuación de Mbappé en San Mamés no sólo dio oxígeno a Xabi Alonso, sino que hizo que varios periodistas le comparen ya con Ronaldo, nada menos.
Artistas invitados (por orden de aparición): Edu Pidal, Rocío Martínez, Fernando Burgos, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manolo Lama, Santiago Segurola, Paul Tenorio, Edu Aguirre, Josep Pedrerol, Julio Pulido, Ricardo Reyes, Roberto Morales, Manu Carreño, Louis van Gaal, Juanma Rodríguez, Sergio Valentín, Juanma Castaño, Paco González, Antonio Romero, Alfredo Relaño, Mati Prats, Alberto Pereiro, Cayetano Ros, Yago de Vega, Roberto Palomar, Ferran Martínez, Kylian Mbappé, Quim Domènech, David Bernabeu, Xavi Hernández, Ramón Álvarez de Mon, Jorge D’Alessandro, Alfredo Duro, Poli Rincón, Amalio Moratalla, Pedro Martín, Adrián Benedicto, Miguel Ángel Toribio, David Sánchez, Irene Junquera, Tomás Roncero, Florentino Pérez, Jorge López Marco ‘Tote’, Javier Herráez, Cristiano Ronaldo, María Trisac, Jorge Segura, Miguel ‘Látigo’ Serrano. [Bonus track: Pedro Riesco, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Raúl Varela, David Bernabeu, Oyente de La Tribu]
Fuentes: El chiringuito de jugones, El desmarque (Cuatro), El futbolín (Radio Marca), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), La tribu (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘Zombie’, The Cranberries.
- ‘Karma Police’, Radiohead.
- ‘Propaganda’, Letra.
- ‘Freedom’, Beyoncé.
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