Escrito por Louis | 15 de diciembre de 2025
#Nodcast #363 – Una derrota dulce y sin consecuencias
Cuatro días antes de ganar al Alavés, el Real Madrid cayó en su estadio ante el Manchester City. Escuchando a algunos analistas, dio la sensación incluso de que los blancos habían ganado.
Artistas invitados (por orden de aparición): Siro López, Santi Cañizares, Manolo Lama, Alfredo Relaño, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Manu Carreño, Javier Herráez, Marcos Bernat, Adrián Benedicto, Antonio Romero, Juanma Rodríguez, Tomás Roncero, Roberto Morales, Joan Laporta, Miguel Ángel Toribio, Josep Pedrerol, Jesús Gallego, Enrique Ortego, Rocío Martínez, Rodrygo Goes, José Luis Sánchez, Jota Jordi, Rubén Martín, Paul Tenorio, Guillermo Uzquiano, Rubén Cañizares, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Xabi Alonso, Roberto Gómez, Irene Junquera, David Sánchez, Edu Pidal, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Ricardo Reyes, Elías Israel, Roberto Palomar, Sergio Hernández, Raúl Varela, Fernando Burgos, Xavi Hernández, Louis van Gaal, Julio Pulido, Alberto Pereiro, Rubén Uría, María Trisac. [Bonus track: Raúl Varela, Javi Amaro, José Luis Sánchez, Gonzalo Miró, Yon Cuezva, Miguel ‘Látigo’ Serrano]
Fuentes: El partidazo de Cope, El chiringuito de jugones (Mega), El desmarque madrugada (Cuatro), El futbolín (Radio Marca), El larguero (Ser), Carrusel deportivo (Ser), El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Twitch de Rubén Martín.
Banda sonora
- ‘Problema sexual’, Ilegales.
- ‘Tiempos nuevos, tiempos salvajes’, Ilegales.
- ‘¡Qué sonrisa tan rara!’, Extremoduro.
- ‘Si te vas’, Extremoduro.
- ‘Santa Claus is Coming to Town’, Frank Sinatra.
Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 17:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 16.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.