Escrito por Louis | 22 de diciembre de 2025
#Nodcast #364 – La mancha de Negreira
La declaración de Joan Laporta en sede judicial, el discurso de Florentino Pérez y la visceral réplica de su homólogo azulgrana han reactivado el interés de los medios por esta enorme polémica.
Artistas invitados (por orden de aparición): Susana Guasch, Alfredo Martínez, David Bernabeu, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Emilio Butragueño, Juanma Rodríguez, Rocío Martínez, Florentino Pérez, Roberto Gómez, Edu Pidal, Manu Carreño, Edu Aguirre, Paul Tenorio, Jordi Martí, Raúl Varela, Dani Senabre, José Luis Sánchez, David Sánchez, Alfredo Relaño, Paco Rabadán, Pablo González Fuertes, Lluís Flaquer, Isaac Fouto, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Nacho Peña, Josep Pedrerol, Luis Enrique, Jaime Rodríguez, Tomás Roncero, abogado del Real Madrid, Toni Freixa, Roberto Morales, Joan Laporta, Ramón Álvarez de Mon, Luis Enrique, Carme Barceló, Julio Maldonado ‘Maldini’, Roberto Palomar, Eduardo Iturralde González, José Manuel Monje, Ángel García Muñiz, Lamine Yamal, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Cayetano Ros, Antonio Romero, Paco García Caridad, Alfonso Pérez Medina, Sergio Hernández, Edu Aguirre, Juan Carlos I, Ricardo Rosety, Guillermo Uzquiano. [Bonus track: Aritz Gabilondo, Luis Enrique]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), El desmarque (Cuatro), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), La tribu (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘Let It Snow’, Frank Sinatra.
- ‘The boxer’, Simon & Garfunkel.
- ‘Seven Nation Army’, The White Stripes.
- ‘Tainted Love’, Soft Cell.
- ‘Feliz Navidad’, José Feliciano.
Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 17:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 16.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.