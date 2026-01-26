Escrito por Louis | 26 de enero de 2026
#Nodcast #367 – Auge, caída y auge de Álvaro Arbeloa (I)
El nuevo entrenador del Real Madrid fue recibido por algunos periodistas con enorme entusiasmo, hasta el punto que su primer día de trabajo se definió como «perfecto». Un día después, debutó en el banquillo con una eliminación copera ante un equipo de Segunda División, el Albacete. [Continuará]
Artistas invitados (por orden de aparición): Víctor Fernández, Melchor Ruiz, Tomás Guasch, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Edu Pidal, Manu Carreño, Marcos Bernat, Edu Aguirre, Carmen Colina, Adrián Benedicto, Rocío Martínez, Josep Pedrerol, Julio Pulido, Raúl Varela, Alfredo Relaño, Santiago Segurola, David Bernabeu, Edu García, Paul Tenorio, Juanma Rodríguez, Antón Meana, Paco Rabadán, Juanma Castaño, Roberto Morales, Ander Cotorro, Bruno Alemany, Álvaro Arbeloa, Angie Rigueiro, Javier Herráez, Esteban Suárez, Alfredo Duro, Marçal Lorente, Paco Buyo, Alfredo Martínez, Antonio Sanz, Nacho Peña, Roberto Gómez, David Sánchez, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Tomás Roncero, Carme Barceló, Juan Carlos Rivero, Irene Junquera, Siro López, José Luis Sánchez, Lourdes García Campos, Felipe del Campo, Antonio Romero, Roberto Palomar, Miguel Ángel Chazarri, Miguel Ángel Toribio, Yon Cuezva, Jota Jordi, José Damián González, Matías Palacios, Pipi Estrada, Manolo Lama. [Bonus track: Rafael Sahuquillo]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), El futbolín (Radio Marca), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), El desmarque (Cuatro), RAC-1, Estudio estadio (Teledeporte), Directo Marca (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘Learning To Fly’, Tom Petty And The Heartbreakers.
- ‘Magic Man’, Heart.
- ‘Disappointment’, The Cranberries.
- ‘Resurrección’, Amaral.
Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 17:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 16.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.