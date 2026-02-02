Escrito por Louis | 2 de febrero de 2026
#Nodcast #368 – Auge, caída y auge de Álvaro Arbeloa (y II)
Tras la eliminación copera ante el Albacete, el Real Madrid logró dos victorias convincentes que levantaron el ánimo a parte del personal… hasta que la última jornada de Champions, contra el Benfica de Mourinho, le devolvió a la lona.
Artistas invitados (por orden de aparición): Paul Tenorio, Javi Lázaro, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Miguel ‘Látigo’ Serrano, Antón Meana, Antonio Romero, Tomás Roncero, Álvaro Arbeloa, Yago de Vega, Miguel Martín Talavera, Manolo Lama, José Luis Sánchez, Jorge Segura, Raúl Varela, Miguel Ángel Chazarri, David Bernabeu, Santi Ovalle, David Álvarez, Jesús Gallego, Manu Carreño, José Mourinho, Antonio Sanz, Alfredo Relaño, Rocío Martínez, Edu Pidal, Alberto Pereiro, Santiago Segurola, Juanma Castaño, Jordi Martí, Pablo Pinto, Alberto Santacruz, Mati Prats, Toñín ‘el Torero’, Sique Rodríguez, Juan Antonio Alcalá, Siro López, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Edu García, Paco González, Raúl Fuentes, Javier Tintó, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Edu Aguirre, Josep Pedrerol, Jorge D’Alessandro, Nacho Peña, Roberto Gómez, Juan Andújar Oliver, José Luis Allegue, Rubén Cañizares, Adrián Benedicto, Kerman de Frutos, Emilio Pérez de Rozas, David Sánchez, Luis García, Paco Buyo, Carlos Martínez, Ricardo Sierra, Julio Maldonado ‘Maldini’, Álvaro Benito, Javier Herráez, Miguel Ángel Toribio, Julio Pulido, Jota Jordi, Juanma Rodríguez, Javi Amaro, Pedro Riesco, Isaac Fouto, Matías Prats, Sergio Fernández, Nahuel Miranda, Adrián Blanco. [Bonus track: Poli Rincón, Paco González]
Fuentes: Carrusel deportivo (Ser), El larguero (Ser), La tribu (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), Tiempo de juego (Cope), La posesión (Sport), Marcador (Radio Marca), Directo Gol, El chiringuito de jugones (Mega), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), El futbolín (Radio Marca), El desmarque (Cuatro), La pizarra de Quintana (Radio Marca), Twitch de El chiringuito, Movistar+ Liga de Campeones.
Banda sonora
- ‘The Fall and Rise of Reginald Perrin’.
- ‘Five Years’, David Bowie.
- ‘I Fall Apart’, Rory Gallagher.
- ‘I Got You, Babe’, Sony & Cher.
- ‘Mad World’, Tears For Fears.
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