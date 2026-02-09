#Nodcast #369 – Revival Mourinho

El enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid, que se repetirá por partida doble en las próximas semanas, hizo que los periodistas recordaran con nostalgia la época en la que José Mourinho ocupó el banquillo blanco, sobre todo por las constantes polémicas.

Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Castaño, Elías Israel, Manolo Lama, Nacho Peña, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Rodríguez, Manu Carreño, Rocío Martínez, Miguel Martín Talavera, José Mourinho, Álvaro Arbeloa, Julio Pulido, Carme Barceló, Antón Meana, Antonio Romero, Paul Tenorio, Roberto Morales, Roberto Palomar, David Bernabeu, Javi Amaro, Irene Junquera, Pep Guardiola, Alberto Santacruz, Raúl Varela, Ramón Álvarez de Mon, Nacho Labarga, Jesús Gallego, Isaac Fouto, Edu Aguirre, Álvaro de la Rosa, Sergio Fernández, Siro López, Miguel Rico, Jorge Liaño, Fernando Burgos, Santiago Segurola, Nicolás Maduro, Feliciano López, Xavi Hernández, Miguel Gila, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, José Manuel Monje, Quim Domènech, Joseba Larrañaga. [Bonus track: Irene Junquera, Juan Carlos Rivero]

Fuentes: A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), Instagram de Irene Junquera.

Banda sonora

‘Wildflowers’, Tom Petty.

‘Titanium’ David Guetta & Sia.

‘Black Hole Sun’, Soundgarden.

‘The Gentlemen’, Chris Benstead.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 17:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 16.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.