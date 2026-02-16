Escrito por Louis | 16 de febrero de 2026
#Nodcast #370 – La muerte de la Superliga
La UEFA, EFC y el Real Madrid anunciaron un «acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes», que en la práctica supone el fin de los planes de Florentino Pérez para montar una nueva competición. Aunque se desconocen los términos del armisticio, los periodistas ya tienen opiniones. Los más afectos al presidente aseguran que, de derrota, nada de nada.
Artistas invitados (por orden de aparición): Miguel ‘Látigo’ Serrano, Edu Pidal, Rocío Martínez, Susana Guasch, Edu García, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Josep Pedrerol, Alfredo Relaño, Manu Carreño, Juanma Castaño, Miguel Martín Talavera, Jorge Liaño, Manolo Lama, Florentino Pérez, Paco Buyo, Siro López, Carmen Colino, Arancha Rodríguez, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, David Sánchez, Ramón Álvarez de Mon, Paul Tenorio, Javi Amaro, Tomás Roncero, Pipi Estrada, Nacho Peña, Paco Rabadán, Edu Aguirre, José Félix Díaz, Juanma Rodriguez, Sergio Fernández, Dani Garrido, Bernd Reichart, Axel Torres, Isaac Fouto, Yago de Vega, Ricardo Rosety, María Trisac, Jorge Valdano, Paco González Miguel Ángel Chazarri, Jorge D’Alessandro, Víctor Fernández, Carlos Vicente Gómez. [Bonus track: Eduardo Iturralde González, Dani Garrido, José Antonio Ponseti]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), Despierta San Francisco (Radio Marca), El futbolín (Radio Marca), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Carrusel deportivo (Ser).
Banda sonora
- ‘Thriller’, Michael Jackson.
- ‘Shake It Off’, Taylor Swift.
- ‘That’s Life’, Frank Sinatra.
- ‘You Oughta Know’, Alanis Morisette.
- ‘What a Wonderful World’, Joey Ramone.
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