Escrito por Louis | 23 de febrero de 2026
#Nodcast #371 – Presunción de veracidad
El Benfica-Real Madrid tuvo que pararse diez minutos debido al protocolo antirracismo, después de que Vinícius se quejara al árbitro del insulto que, presuntamente, le dirigió Prestianni. Nuestros periodistas debatieron sobre si el argentino lo dijo o no lo dijo, y volvieron a tropezar con algunas piedras que, entrado ya 2026, siguen sin superar.
Artistas invitados (por orden de aparición): Álvaro Arbeloa, Roberto Gómez, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Manu Carreño, Raúl Varela, Santiago Segurola, Federico Valverde, Juanma Rodríguez, Sergio Fernández, Edu Pidal, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Aurélien Tchouaméni, Ricardo Sierra, Roberto Palomar, Roberto Morales, Kylian Mbappé, Edu García, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Josep Pedrerol, Rocío Martínez, Toni Padilla, Isaac Fouto, Alfredo Duro, Jota Jordi, Javier Balboa, Manu Martín, Ricardo Rosety, Pedro Morata, Nacho Palencia, Sergio Valentín, Antón Meana, Bruno Alemany, Axel Torres, Enrique Ortego, Jorge Liaño, Tomás Roncero, Eduardo Iturralde González, José Mourinho, Albert Luque, Paco González, Antonio Romero, Manolo Lama, Alberto Pereiro, Felipe del Campo, José Luis Sánchez, Jorge D’Alessandro, Xavi Hernández, Jorge Segura, Louis van Gaal, Paul Tenorio, David Sánchez, Siro López, Javier Tintó, Cristina Cubero, Rubén Uría, Cayetano Ros, Jesús Gallego, Nacho Peña, María Trisac, Luis Rubiales, Zinedine Zidane, Gonzalo Heredero, Paco Buyo, Isidoro San José, Joseba Larrañaga. [Bonus track: Alberto Pereiro, Edu Pidal, Rocío Martínez, Edu García, Santiago Segurola, Enrique Ortego]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), El desmarque (Cuatro), Directo Gol (Gol Play), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Fútbol Es Radio.
Banda sonora
- ‘Samba no Arpege’, Waldir Calmon.
- ‘Return to Innocence’ Enigma.
- ‘Bad Guy’, Billie Eilish.
- ‘No Vaseline’, Ice Cube.
- ‘Message in a Bottle’, The Police.
Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 17:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 16.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.