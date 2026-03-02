Escrito por Louis | 2 de marzo de 2026
#Nodcast #372 – Contra el City, al hoyo
El Real Madrid eliminó al Benfica con un partido de vuelta que subrayó las dudas sobre el equipo. Cuando aún no se habían sorteado los octavos de final, en los que se verá las caras de nuevo con los de Guardiola, los periodistas ya vaticinaban una temprana eliminación. Bueno, no todos.
Artistas invitados (por orden de aparición): Julio Pulido, Antonio Romero, Jordi Martí, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Juanma Rodríguez, Sergio Fernández, Josep Pedrerol, Edu Aguirre, Paul Tenorio, Alfredo Somoza, Emilio Contreras, Irene Junquera, Enrique Ortego, Jesús Gallego, Isaac Fouto, María Trisac, Raúl Varela, Paco González, Alfredo Relaño, José Luis Sánchez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Amalio Moratalla, Miguel Ángel Toribio, Javier Herráez, Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’, Louis van Gaal, Edu Pidal, Edu García, Manolo Lama, Esteban Suárez, Ricardo Reyes, Roberto Gómez, Roberto Morales, Fran Garrido, Pedro Riesco, Javi Amaro, Ricardo Sierra, Tomás Roncero, Felipe del Campo, Jorge D’Alessandro, Gonçalo Giestas, Alberto Pereiro, Antón Meana, Manu Carreño, Isabel Pacheco. [Bonus track: Juan Carlos Villena, David López]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), El desmarque (Cuatro), El futbolín (Radio Marca), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Minuto y marcador (Radio Intereconomía Valencia).
Banda sonora
- ‘The Lazy Song’, Bruno Mars.
- ‘Primavera’, Antonio Vivaldi.
- ‘El blues del autobús’, Miguel Ríos.
- ‘Hoosiers’, Jerry Goldsmith.
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