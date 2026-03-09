Escrito por Louis | 9 de marzo de 2026
#Nodcast #373 – La casi remontada
El Atlético de Madrid se jugará el título de Copa del Rey contra la Real Sociedad, tras sobrevivir al partido de vuelta de semifinales en el Camp Nou. El Barça, con un gran esfuerzo, se quedó a un gol de igualar la eliminatoria, para orgullo de sus periodistas afines y alegría de los de la trinchera opuesta.
Artistas invitados (por orden de aparición): Paul Tenorio, María Trisac, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Juanma Rodríguez, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manu Carreño, Josep Pedrerol, Alfredo Duro, Juanma Castaño, Jorge Segura, Ricardo Rosety, Ricardo Reyes, Julio Pulido, José Mourinho, Roberto Gómez, Irene Junquera, Siro López, Dani Senabre, Diego Plaza, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Javier Tintó, Raúl Varela, David Bernabeu, Nacho Palencia, Javi Amaro, Manolo Lama, Raúl Fuentes, Guillermo Uzquiano, Edu Aguirre, Emilio Pérez de Rozas, David Sánchez, Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Enrique Ortego, Rocío Martínez, Yon Cuezva, Jota Jordi, Tomás Roncero, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Abelardo Fernández, Edu Pidal, Pedro Riesco, José María Aznar, José Luis Sánchez, Antonio Sanz. [Bonus track: Juanma Castaño, Gonzalo Miró, Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Santiago Cañizares, Siro López, Mónica Marchante, Isaac Fouto]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), El desmarque (Cuatro), Directo Gol (Gol Play), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Tiempo de juego (Cope).
Banda sonora
- ‘Knights Of Cydonia’, Muse.
- ‘I Won’t Back Down’, Tom Petty.
- ‘My generation’, The Who.
- ‘Les Marches’, Kangding Ray.
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