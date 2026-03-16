Escrito por Louis | 16 de marzo de 2026
#Nodcast #374 – El Madrid-City que nadie esperaba
Ni los madridistas más optimistas podían esperar un partido como el que hizo su equipo en la ida de octavos de final de la Champions. La prensa subraya el baño táctico del novato a Arbeloa a un Guardiola que, según dice alguno, ya «está mayor».
Artistas invitados (por orden de aparición): Tomás Roncero, Manu Carreño, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Raúl Fuentes, Raúl Varela, Pep Guardiola, Javi Amaro, Antonio Sanz, Ferran Martínez, David Bernabeu, Alex Ashmore, Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’, Nacho Palencia, Paco González, Alfredo Relaño, Julio Pulido, Dani Garrido, Álvaro Benito, Antonio Romero, David Sánchez, Manolo Lama, Poli Rincón, Bruno Alemany, Alberto Pereiro, Edu García, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Javier Herráez, Edu Aguirre, Juanma Rodríguez, Edu Pidal, José Luis Sánchez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Josep Pedrerol, Jota Jordi, Alfredo Duro, Paco Buyo, María Trisac, Elías Israel, Siro López, Santiago Segurola, Álex Silvestre, Teresa Baca, Alfredo Somoza, Pablo López, Ricardo Reyes, Fernando Evangelio, Paul Tenorio, Fran Garrido, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Jesús Gallego, Isaac Fouto, Jorge Liaño, Quim Domènech, Pep Guardiola, Antón Meana, Dani Blanco, Roberto Palomar, Juan Félix Sanz. [Bonus track: Juanma Castaño, Mario Suárez, David Sánchez, Manolo Lama, Dani Senabre, Miguel Rico]
Fuentes: A diario (Radio Marca), Carrusel deportivo (Ser), Tiempo de juego (Cope), Radioestadio (Onda Cero), Marcador (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), El desmarque (Cuatro), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero).
Banda sonora
- ‘Forever’, Chvrches.
- ‘Three Little Birds’, Bob Marley,
- ‘The Requiem’, Linkin Park.
- ‘Everybody Hurts’, R. E. M.
- ‘Scary Monsters (and Super Creeps)’, David Bowie.
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