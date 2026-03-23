Escrito por Louis | 23 de marzo de 2026
#Nodcast #375 – Guardiola, a cuadros
La eliminación del Manchester City a manos del Real Madrid ha generado una nueva ola de críticas a su entrenador. No se libra ni su camisa.
Artistas invitados (por orden de aparición): Manu Carreño, Axel Torres, Dani Garrido, Antonio Romero, Bruno Alemany, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Josep Pedrerol, Edu Pidal, Ricardo Reyes, Rubén Uría, Roberto Morales, Juanma Rodríguez, Paul Tenorio, Paco González, Pedro Riesco, Raúl Varela, Rocío Martínez, Alfredo Somoza, Sergio Fernández, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Nacho Peña, Tomás Roncero, Álvaro Arbeloa, Alfredo Relaño, Jorge D’Alessandro, Manuel Ruiz de Lopera, Antón Meana, Javier Tintó, Javi Amaro, Edu García, Alberto Pereiro, Santiago Segurola, Carlos Martínez, Toño Mateu Lahoz, Julio Maldonado ‘Maldini’, Ricardo Sierra, Edu Aguirre, Álvaro Benito, Pep Guardiola, Fernando Evangelio, Manolo Lama, Roberto Palomar, Elías Israel, Isaac Fouto, Alfredo Duro, Eduardo Iturralde González, David Sánchez, José Luis Sánchez, José Mourinho, Siro López, Juan Yagüe, Abraham Romero, Paco Buyo, José Ramón de la Morena, Raúl Fuentes. [Bonus track: Juanma Castaño, Paco González, Isaac Fouto, Santiago Cañizares, Siro López]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), El desmarque (Cuatro), El larguero (Ser), Movistar+ Liga de Campeones, El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Tiempo de juego (Cope).
Banda sonora
- ‘Stop Crying Your Heart Out’, Oasis.
- ‘I Lied To You’, Miles Caton.
- ‘Viva La Vida’, Coldplay.
- ‘Palabras más, palabras menos’, Los Rodríguez.
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