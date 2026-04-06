Escrito por Louis | 6 de abril de 2026
#Nodcast #376 – Poner la otra rodilla
El periodista francés Daniel Riolo contó que los médicos del Real Madrid cometieron un error ridículo al diagnosticar la lesión de Mbappé. Los medios españoles dijeron que habían confirmado esta noticia, pero fueron incapaces de explicarla y de aportar brizna alguna de información.
Artistas invitados (por orden de aparición): Diego Picó, Irene Junquera, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Edu Pidal, Manu Terradillos, Kylian Mbappé, Daniel Riolo, Rocío Martínez, Santiago Segurola, Manu Carreño, Javi Amaro, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Eduardo Iturralde González, Alfredo Relaño, David Bernabeu, Cayetano Ros, Nacho Peña, Antón Meana, Alberto Pereiro, Pipi Estrada, Alberto Santacruz, Ricardo Sierra, Nacho Palencia, Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’, Antonio Sanz, José Mourinho, Pep Guardiola, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Josep Pedrerol, Iñaki Cano, José Damián González, Juanma Rodríguez, Paul Tenorio, Edu Aguirre, Joseba Larrañaga, Alfredo Duro, Miguel Rico, Siro López, Gonzalo Miró, Manolo Lama, Juan Antonio Alcalá, Julio Pulido, Paco Buyo, Elías Israel, Juan Félix Sanz, José Luis Torrente, Jesús Gallego, Javier Herráez, Dani Gil, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Mariano Rajoy Brey, Pablo Pinto, Sergio Fernández, Isaac Fouto, Xavi Hernández, Ricardo Rosety, Luis García. [Bonus track: Manu Carreño, Roberto Gómez, Antoine Griezmann, Pablo Pinto, Antonio Romero, Adrián Marín].
Fuentes: Radioestadio noche (Onda Cero), El chiringuito de jugones (Mega), Directo Gol (Gol Play), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), La tribu (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘That Joke Isn’t Funny Anymore’, The Smiths.
- ‘Wrong’, Depeche Mode.
- ‘Little Lies’, Fleetwood Mac.
- ‘Should I Stay Or Should I Go’, The Clash.
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