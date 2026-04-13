Escrito por Louis | 13 de abril de 2026
#Nodcast #377 – El Madrid está vivo, vivo, vivo, vivo
Fue la frase más repetida tras la derrota contra el Bayern: «El Madrid sale vivo». Mil veces se dijo y no faltaron metáforas de lo más variado para hacérnoslo saber.
Artistas invitados (por orden de aparición): Raúl Varela, Javi Amaro, María José Hostalrich, Pedro Riesco, Javier Tintó, Paul Tenorio, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manu Carreño, Felipe del Campo, Edu Pidal, Manolo Lama, Marcelo Araujo, Juanma Rodríguez, Juanma Castaño, Antonio Romero, Jesús Gallego, José Ramón de la Morena, Guillermo Uzquiano, Tomás Roncero, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Antón Meana, Paco Buyo, Alfredo Somoza, Josep Pedrerol, Sergio Fernández, José Luis Sánchez, Pedro Pablo Parrado, Álvaro Arbeloa, Paco González, Roberto Palomar, Alfredo Duro, Santiago Segurola, Julio Pulido, Bruno Alemany, Jorge D’Alessandro, Quim Domènech, Roberto Morales, Elías Israel, Juan Andújar Oliver, Miguel Ángel Toribio, Alberto Arauz, Marcos López, Antonio Esteva, Louis van Gaal, Dani Garrido, Edu Aguirre, José Mourinho, Ferran Martínez, Pedja Mijatovic. [Bonus track: Eduardo Iturralde González, Fran Soto, Manu Carreño, Jesús Gallego]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), Estudio estadio (Teledeporte), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), La tribu (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘Stayin’ Alive’, Bee Gees.
- ‘Best Day Of My Life’, American Authors.
- ‘Forever Young’, Alphaville.
- ‘Hall Of Fame’, The Script.
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