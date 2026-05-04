Escrito por Louis | 4 de mayo de 2026
#Nodcast #380 – El mejor partido de la historia
El duelo de semifinales entre PSG y Bayern (5-4) se ha convertido, de repente, en los mejores 90 minutos de fútbol jamás vistos por algunos periodistas. A otros, en cambio, el juego les horrorizó.
Artistas invitados (por orden de aparición): Luis Enrique Martínez, Mónica Marchante, Edu Pidal, Rocío Martínez, Juanma Rodríguez, Israel Íñiguez, María Trisac, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manu Carreño, José Ramón de la Morena, Josep Pedrerol, Javier Herráez, Khvicha Kvaratskhelia, Manolo Lama, Julio Pulido, Juanma Castaño, Kiko Narváez, Pipi Estrada, Raúl Varela, Gonzalo Miró, Fernando Evangelio, Eduardo Iturralde González, Emilio Pérez de Rozas, Paco González, Axel Torres, Antonio Romero, Enrique Ortego, Matías Palacios, Pablo Pinto, Diego Plaza, Alfredo Relaño, Julio Maldonado ‘Maldini’, Roberto Palomar, David Bernabeu, Miguel Rico, Carles Fité, Dani Senabre, Quim Domènech, María José Hostalrich, Pedro Riesco, Miguel Martín Talavera, Bruno Alemany, Yago de Vega. [Bonus track: Juan Carlos Villena]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘Everything is Awesome’, Tegan and Sara.
- ‘Showtime’, Catfish and the Bottlemen.
- ‘Welcome to the Black Parade’, My Chemical Romance.
- ‘Hit the Road Jack!’, Ray Charles.
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