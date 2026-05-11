Escrito por Louis | 11 de mayo de 2026
#Nodcast #381 – Tchouaméni, vencedor a los puntos
Nuestros queridos periodistas analizan la pelea entre el centrocampista francés y Fede Valverde, como síntoma de lo que sucede en el vestuario y como posible anticipo de lo que está por llegar en el Real Madrid.
Artistas invitados (por orden de aparición): Josep Pedrerol, Edu Aguirre, Tomás Roncero, María Trisac, [Cabecera: Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Quique Iglesias, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Paco González, David Bernabeu, José Álvarez, Roberto Gómez, Juanma Castaño, Fernando Burgos, Felipe del Campo, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Michael Buffer, Juanma Castaño, Roberto Morales, Isaac Fouto, Julio Pulido, Javier Herráez, Manu Carreño, Edu Pidal, José Luis Sánchez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Marcos Benito, Aurélien Tchouaméni, José María Ruiz-Mateos, Antón Meana, Antonio Romero, Felipe del Campo, Juan Félix Sanz, Toni Freixa, Raúl Varela, David Bernabeu, Luis García, David Sánchez, Mónica Marchante, Sergio Fernández, Alfredo Relaño, Matías Palacios, Alfredo Duro, Siro López, Roberto Palomar, Jesús Gallego, Javi Amaro, Alberto López Frau, Susana Guasch, Gerard Piqué, Juanma Rodríguez, Matías Prats, Mariano Rajoy Brey, Paul Tenorio, Jorge D’Alessandro, José Mourinho, Dani Blanco, José Manuel Monje. [Bonus track: Roberto Gómez, Vicente Ortega, Antonio Jesús Merchán]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), El programa de Ortega (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘Eye of the Tiger’, Survivor.
- ‘Gonna Fly Now’, Bill Conti.
- ‘Hurricane’, Bob Dylan.
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